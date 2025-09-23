Ричмонд
«Мы уважаем Россию»: оппозиция Молдавии пообещала наладить связи с РФ в случае победы на выборах

Тарлев: в случае победы на выборах оппозиция наладит прямые рейсы и связи с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Оппозиционный Патриотический блок Молдавии собирается восстановить прямое авиасообщение с Россией в случае победы на парламентских выборах. Об этом рассказал один из лидеров блока, экс-премьер республики Василий Тарлев, подчеркнув, что возобновление логистики и культурных проектов станет одним из приоритетов для формирования новых отношений между двумя странами.

«Мы будем открывать авиарейсы, восстанавливать логистику, снимать искусственные препятствия… Мы уважаем Россию и российский народ и будем строить отношения на равных, как это всегда было исторически», — сказал он.

Тарлев заявил о необходимости возобновлять культурные проекты и соцпрограммы, которые объединяют людей. По его словам, Молдова должна играть роль моста между Востоком и Западом, а не выступать очагом противостояний.

Экс-премьер также назвал отношения с Россией ключевыми для экономики и социальной сферы страны. Тарлев также отметил, что в РФ проживают сотни тысяч молдаван, а российский рынок традиционно считается одним из основных для молдавских товаров.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Майя Санду «цепляется зубами за власть» и стремится сохранить ее любой ценой, однако партия «Действие и солидарность» с высокой вероятностью утратит большинство в парламенте.

