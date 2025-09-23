Оппозиционный Патриотический блок Молдавии собирается восстановить прямое авиасообщение с Россией в случае победы на парламентских выборах. Об этом рассказал один из лидеров блока, экс-премьер республики Василий Тарлев, подчеркнув, что возобновление логистики и культурных проектов станет одним из приоритетов для формирования новых отношений между двумя странами.
«Мы будем открывать авиарейсы, восстанавливать логистику, снимать искусственные препятствия… Мы уважаем Россию и российский народ и будем строить отношения на равных, как это всегда было исторически», — сказал он.
Тарлев заявил о необходимости возобновлять культурные проекты и соцпрограммы, которые объединяют людей. По его словам, Молдова должна играть роль моста между Востоком и Западом, а не выступать очагом противостояний.
Экс-премьер также назвал отношения с Россией ключевыми для экономики и социальной сферы страны. Тарлев также отметил, что в РФ проживают сотни тысяч молдаван, а российский рынок традиционно считается одним из основных для молдавских товаров.
Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Майя Санду «цепляется зубами за власть» и стремится сохранить ее любой ценой, однако партия «Действие и солидарность» с высокой вероятностью утратит большинство в парламенте.