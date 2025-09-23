Зеленский встретился с Китом Келлогом на полях ГА ООН

«Я проинформировал его о ситуации на фронте и результатах контрнаступательной операции в районе Доброполья и Покровска. Мы также затронули тему развития сотрудничества между Украиной и США, в том числе взаимовыгодных соглашений по беспилотникам и закупке американского оружия, которые Украина предложила США», — написал Зеленский.
Отдельно отмечается, что Украина проявляет высокую заинтересованность в скорейшем заключении этих соглашений. Кроме того, стороны затронули вопросы гарантий безопасности и укрепления защиты воздушного пространства Незалежной.
А ранее новый постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц призвал Россию и Украину к прямым переговорам по урегулированию конфликта. Он обратил внимание, что американская сторона потратила «огромное количество сил и времени» на решение украинского конфликта. Напомним, 19 сентября, верхняя палата американского Конгресса утвердила кандидатуру Уолтца на должность постпреда США в Организации Объединённых Наций. На следующий день он дал присягу в Госдепартаменте.