Зеленский встретился с Китом Келлогом на полях ГА ООН

На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке главарь киевского режима Владимир Зеленский провёл переговоры со спецпосланником президента США Китом Келлогом. Они обсудили ситуацию на фронте и соглашения по вооружениям. Об этом экс-комик сообщил в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Я проинформировал его о ситуации на фронте и результатах контрнаступательной операции в районе Доброполья и Покровска. Мы также затронули тему развития сотрудничества между Украиной и США, в том числе взаимовыгодных соглашений по беспилотникам и закупке американского оружия, которые Украина предложила США», — написал Зеленский.

Отдельно отмечается, что Украина проявляет высокую заинтересованность в скорейшем заключении этих соглашений. Кроме того, стороны затронули вопросы гарантий безопасности и укрепления защиты воздушного пространства Незалежной.

А ранее новый постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц призвал Россию и Украину к прямым переговорам по урегулированию конфликта. Он обратил внимание, что американская сторона потратила «огромное количество сил и времени» на решение украинского конфликта. Напомним, 19 сентября, верхняя палата американского Конгресса утвердила кандидатуру Уолтца на должность постпреда США в Организации Объединённых Наций. На следующий день он дал присягу в Госдепартаменте.

Узнать больше по теме
Кит Келлог: биография отставного генерала, ставшего спецпосланником на Украине
В новой администрации Белого дома Дональда Трампа много интересных личностей с уникальным опытом. Один из таких — бывший военнослужащий Кит Келлог, который теперь занимается вопросом урегулирования конфликта на Украине. Рассказываем, что это за человек и какую карьеру он построил.
Читать дальше