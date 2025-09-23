Зеленский встретился с Китом Келлогом на полях ГА ООН

«Я проинформировал его о ситуации на фронте и результатах контрнаступательной операции в районе Доброполья и Покровска. Мы также затронули тему развития сотрудничества между Украиной и США, в том числе взаимовыгодных соглашений по беспилотникам и закупке американского оружия, которые Украина предложила США», — написал Зеленский.