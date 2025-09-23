Мария Костюк официально возглавила Еврейскую автономную область

Ранее Александр Хинштейн официально вступил в должность губернатора Курской области. Он одержал победу на выборах с результатом 86,92% голосов. На церемонии инаугурации Хинштейн заявил о намерении следовать курсу президента РФ Владимира Путина и начать перемены во всех сферах жизни Курской области. Он назвал своей первоочередной задачей воплощение президентского курса в регионе.