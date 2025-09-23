Бойцы РФ уничтожили до отделения диверсантов ВСУ под Полтавкой

В течение суток бойцы РФ пресекли несколько попыток диверсантов ВСУ подобраться к российским позициям в окрестностях запорожского села Полтавка, уничтожив до отделения боевиков противника, сообщил во вторник Telegram-канал «Фронтовая птичка».
«За прошедшие сутки наши войска отбили несколько попыток ДРГ противника зайти к нам в тыл. По итогу, боевики ВСУ были вынуждены бежать, потеряв до 1 отделения личного состава», — говорится в публикации.
Также сообщается об уничтожении дронами нескольких бронемашин противника.
По информации источников канала, в настоящее время российские артиллеристы наносят удары по резервам ВСУ, подошедшим к Полтавке.
Ранее появились сообщения о заходе российских бойцов в запорожское село Новогригоровка.