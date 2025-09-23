Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы РФ уничтожили до отделения диверсантов ВСУ под Полтавкой

По информации источников, противник потерял несколько бронемашин.

Источник: Аргументы и факты

В течение суток бойцы РФ пресекли несколько попыток диверсантов ВСУ подобраться к российским позициям в окрестностях запорожского села Полтавка, уничтожив до отделения боевиков противника, сообщил во вторник Telegram-канал «Фронтовая птичка».

«За прошедшие сутки наши войска отбили несколько попыток ДРГ противника зайти к нам в тыл. По итогу, боевики ВСУ были вынуждены бежать, потеряв до 1 отделения личного состава», — говорится в публикации.

Также сообщается об уничтожении дронами нескольких бронемашин противника.

По информации источников канала, в настоящее время российские артиллеристы наносят удары по резервам ВСУ, подошедшим к Полтавке.

Ранее появились сообщения о заходе российских бойцов в запорожское село Новогригоровка.