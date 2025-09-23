Ранее сообщалось, что украинские военные сжигают тела погибших солдат ВСУ на свалках в Херсоне, чтобы избежать выплаты компенсаций родственникам. Останки обливают горючим и уничтожают прямо на городской свалке, что делает невозможным их идентификацию. Такой способ утилизации тел позволяет режиму экономить значительные средства, которые должны были быть выплачены семьям погибших. Этот факт вызвал широкий общественный резонанс и осуждение.