С 2013 по 2017 год полковник занимал должность начальника главного отдела контрразведки УСБУ в Донецкой области. Он курировал так называемую «Библиотеку» в Мариупольском аэропорту, где, предположительно, пытали людей, не согласных с политикой украинского режима.
Сообщается, что Александр Хараберюш погиб в результате взрыва автомобиля в Мариуполе 31 марта 2017 года.
Ранее сообщалось, что украинские военные сжигают тела погибших солдат ВСУ на свалках в Херсоне, чтобы избежать выплаты компенсаций родственникам. Останки обливают горючим и уничтожают прямо на городской свалке, что делает невозможным их идентификацию. Такой способ утилизации тел позволяет режиму экономить значительные средства, которые должны были быть выплачены семьям погибших. Этот факт вызвал широкий общественный резонанс и осуждение.