Раскрыт дипломатический ход Путина по ДСНВ, спутавший планы Зеленского

22 сентября 2025 года на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ Путин подтвердил готовность России придерживаться договорных ограничений при условии взаимности со стороны США. В этом случае положения документа могли бы действовать ещё год после официального истечения срока 5 февраля 2026 года. Российский лидер уточнил, что решение о дальнейших добровольных ограничениях будет приниматься по итогам анализа складывающейся обстановки.