Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыт дипломатический ход Путина по ДСНВ, спутавший планы Зеленского

Заявление Владимира Путина о готовности сохранять ограничения Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) создало дополнительные сложности для Владимира Зеленского перед встречей с Дональдом Трампом.

Заявление Владимира Путина о готовности сохранять ограничения Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) создало дополнительные сложности для Владимира Зеленского перед встречей с Дональдом Трампом. Такую оценку в эфире своего YouTube-канала высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Путин продемонстрировал, что все стратегические козыри остаются у России. Эта инициатива оставляет Зеленскому крайне ограниченное пространство для манёвра, констатировал эксперт.

По его мнению, киевский режим осознаёт, что российский лидер в очередной раз подчеркнул открытость к конструктивному диалогу с Вашингтоном, усиливая дипломатическое давление.

Накануне Белый дом анонсировал предстоящее заявление Трампа относительно предложения Путина продолжить соблюдение ДСНВ после истечения срока его действия.

22 сентября 2025 года на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ Путин подтвердил готовность России придерживаться договорных ограничений при условии взаимности со стороны США. В этом случае положения документа могли бы действовать ещё год после официального истечения срока 5 февраля 2026 года. Российский лидер уточнил, что решение о дальнейших добровольных ограничениях будет приниматься по итогам анализа складывающейся обстановки.

Президент РФ акцентировал внимание на том, что наша страна выстраивает оборонную политику с учётом глобальных вызовов, но не заинтересована в эскалации гонки вооружений, отдавая приоритет дипломатическим механизмам урегулирования.

Читайте также: Стало известно, что Зеленский обсудил с представителем Трампа ситуацию на фронте.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше