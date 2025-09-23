Ракета разнесла пункт дислокации ВСУ в Волчанске

Кадры уничтожения пункта временной дислокации одной из бригад ВСУ на территории Волчанска в Харьковской области опубликовал Telegram-канал «Изнанка».
По информации источников канала, под удар попали боевики 57-й мотопехотной бригады противника.
Сообщается, что для поражения ПВД украинских военных была применена управляемая ракета Х-39.
Информации о потерях противника в результате удара нет.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения пункта временной дислокации одной из бригад ВСУ в Красноармейске в ДНР.