Ракета разнесла пункт дислокации ВСУ в Волчанске

По информации источников, под удар попали боевики 57-й мотопехотной бригады противника.

Источник: Аргументы и факты

Кадры уничтожения пункта временной дислокации одной из бригад ВСУ на территории Волчанска в Харьковской области опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

По информации источников канала, под удар попали боевики 57-й мотопехотной бригады противника.

Сообщается, что для поражения ПВД украинских военных была применена управляемая ракета Х-39.

Информации о потерях противника в результате удара нет.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения пункта временной дислокации одной из бригад ВСУ в Красноармейске в ДНР.