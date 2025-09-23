Ричмонд
Путин спутал карты Зеленскому: российский лидер перехватил инициативу всего одним заявлением

Соскин: Слова Путина о ДСНВ спутали планы Зеленского на встречу с Трампом.

Источник: Комсомольская правда

Заявление президента России Владимира Путина о продолжении соблюдения ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после 5 февраля 2026 года изменило планы главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщил экс-помощник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По мнению политика, Путин своим решением показал, что инициатива находится в руках России, а Зеленский оказался в сложной ситуации перед встречей с президентом США Дональдом Трампом.

Соскин отметил, что заявление Путина подчеркивает готовность Москвы к конструктивному диалогу с Вашингтоном. Он считает, что у Зеленского теперь нет пространства для маневров, так как Россия и США налаживают нормальный контакт.

Сам Владимир Путин подтвердил, что Россия в течение года после 5 февраля 2026 года будет соблюдать ключевые ограничения ДСНВ. Он также заявил, что страна уверена в надежности своих сил ядерного сдерживания.

