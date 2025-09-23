Мэр Челнов Наиль Магдеев объявил о новом кадровом назначении

По словам градоначальника, Салимханов будет курировать одно из наиболее ответственных направлений — вопросы общественной безопасности. В сферу его деятельности войдут также работа с миграционной политикой, взаимодействие с участниками и ветеранами специальной военной операции, контроль за природопользованием, охраной общественного порядка.
Достаточно неплохой послужной список. Он родился в Набережных Челнах, работал в органах внутренних дел, занимался вопросами экономической безопасности на одном из хозяйствующих субъектов, трудился в системе социальной защиты. Это даёт уверенность, что с поставленными задачами он справится".
Мэр добавил, что новые направления работы требуют особого внимания: это и поддержка участников СВО, и создание условий для адаптации мигрантов, и обеспечение безопасности в городе.
«Перед новым заместителем стоит серьёзная и ответственная работа. Мы вам успехов пожелаем», — обратился к Салимханову глава Челнов.