Мэр Челнов Наиль Магдеев объявил о новом кадровом назначении

В Набережных Челнах новым заместителем руководителя исполнительного комитета назначен Ильгизар Салимханов. Его официально представил на деловом понедельнике мэр города Наиль Магдеев.

По словам градоначальника, Салимханов будет курировать одно из наиболее ответственных направлений — вопросы общественной безопасности. В сферу его деятельности войдут также работа с миграционной политикой, взаимодействие с участниками и ветеранами специальной военной операции, контроль за природопользованием, охраной общественного порядка.

Достаточно неплохой послужной список. Он родился в Набережных Челнах, работал в органах внутренних дел, занимался вопросами экономической безопасности на одном из хозяйствующих субъектов, трудился в системе социальной защиты. Это даёт уверенность, что с поставленными задачами он справится".

подчеркнул Наиль Магдеев.

Мэр добавил, что новые направления работы требуют особого внимания: это и поддержка участников СВО, и создание условий для адаптации мигрантов, и обеспечение безопасности в городе.

«Перед новым заместителем стоит серьёзная и ответственная работа. Мы вам успехов пожелаем», — обратился к Салимханову глава Челнов.