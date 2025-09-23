Мэр Челнов Наиль Магдеев объявил о новом кадровом назначении

По словам градоначальника, Салимханов будет курировать одно из наиболее ответственных направлений — вопросы общественной безопасности. В сферу его деятельности войдут также работа с миграционной политикой, взаимодействие с участниками и ветеранами специальной военной операции, контроль за природопользованием, охраной общественного порядка.