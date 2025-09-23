Свердловский губернатор Паслер отменил конкурс Куйвашева для веселых и находчивых

Губернатор Свердловской области Денис Паслер упразднил проведение Кубка КВН главы региона. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Региональные игры КВН были учреждены губернатором Евгением Куйвашевым, который ушел в отставку в марте 2025 года. Первые игры на Кубок главы региона по КВН прошли в сентябре 2017 года.
Последнее распоряжение об организации и проведении Кубка было подписано 14 марта 2025 года первым заместителем губернатора Свердловской области Алексеем Шмыковым. В тот же день также был подписан документ о проведении в этом году игры-встречи выпускников КВН, которая проводится каждый год. Решения об отмене встречи на данный момент нет.