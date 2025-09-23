Свердловский губернатор Паслер отменил конкурс Куйвашева для веселых и находчивых

Последнее распоряжение об организации и проведении Кубка было подписано 14 марта 2025 года первым заместителем губернатора Свердловской области Алексеем Шмыковым. В тот же день также был подписан документ о проведении в этом году игры-встречи выпускников КВН, которая проводится каждый год. Решения об отмене встречи на данный момент нет.