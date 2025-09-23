Ричмонд
Свердловский губернатор Паслер отменил конкурс Куйвашева для веселых и находчивых

Денис Паслер отменил свердловский Кубок КВН, учрежденный его предшественником.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Свердловской области Денис Паслер упразднил проведение Кубка КВН главы региона. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Региональные игры КВН были учреждены губернатором Евгением Куйвашевым, который ушел в отставку в марте 2025 года. Первые игры на Кубок главы региона по КВН прошли в сентябре 2017 года.

Последнее распоряжение об организации и проведении Кубка было подписано 14 марта 2025 года первым заместителем губернатора Свердловской области Алексеем Шмыковым. В тот же день также был подписан документ о проведении в этом году игры-встречи выпускников КВН, которая проводится каждый год. Решения об отмене встречи на данный момент нет.