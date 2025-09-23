Ричмонд
Над Россией сбили 69 беспилотников. Военная операция, день 1308-й

Ночью средства ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областями, Московским регионом и Крымом. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ликвидировали не менее 30 БПЛА, летевших на столицу. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сомневается, что конфликт на Украине можно урегулировать в ближайшее время. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

08:24 В Реутове обломки сбитых беспилотников, летевших на Москву, повредили четыре автомобиля, сообщил глава округа Филипп Науменко.

08:21 ❗️Ситуация для жителей приграничных муниципалитетов Белгородской области остается тяжелой. Немного стабилизировать ситуацию удалось в Краснояружском и Ракитянском районах, но резко обострилась ситуация в Белгороде и Белгородском районе, заявил губернатор Вячеслав Гладков. В понедельник в регионе сбили 76 БПЛА, пострадали 16 человек.

08:19 Аэропорт Казани временно не принимает и не выпускает воздушные судна, рассказали в Росавиации.

08:17 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире Fox News усомнился, что конфликт на Украине можно быстро урегулировать:

«Я не очень верю, что это случится».

08:13 По словам мэра Москвы Сергея Собянина, средства ПВО ликвидировали не менее 30 БПЛА, летевших на столицу.

08:07.

08:03 ⚡️По данным Минобороны, ночью средства ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областями, Московским регионом и Крымом.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1308-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

