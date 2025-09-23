Над Россией сбили 69 беспилотников. Военная операция, день 1308-й

Ночью средства ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областями, Московским регионом и Крымом. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ликвидировали не менее 30 БПЛА, летевших на столицу. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сомневается, что конфликт на Украине можно урегулировать в ближайшее время. «Газета.Ru» ведет хронику событий.