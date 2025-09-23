В бригаде ВСУ под Сумами зреет бунт из-за решения командования

Собеседник РИА «Новости» пояснил, что причиной возможного массового ухода солдат из части стало решение командования. По его словам, руководство бригады планирует перевести ремонтников в состав штурмовых подразделений. Именно это распоряжение, как утверждается, спровоцировало крайнее недовольство среди личного состава батальона и привело к риску крупного неподчинения.