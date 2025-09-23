Ричмонд
В бригаде ВСУ под Сумами зреет бунт из-за решения командования

В 125-й отдельной тяжёлой механизированной бригаде Вооружённых сил Украины, которая расположена Сумском направлении, сложилась напряжённая обстановка. Сообщается, что военнослужащие ремонтного батальона этой бригады выражают резкое нежелание продолжать службу в новых условиях.

Источник: Life.ru

Собеседник РИА «Новости» пояснил, что причиной возможного массового ухода солдат из части стало решение командования. По его словам, руководство бригады планирует перевести ремонтников в состав штурмовых подразделений. Именно это распоряжение, как утверждается, спровоцировало крайнее недовольство среди личного состава батальона и привело к риску крупного неподчинения.

Ранее Life.ru сообщал, что Армия России нанесла поражение украинскому полку, который предпринял попытку наступления в районе Купянска. Кроме того, последние дни ВС РФ добились продвижения на пять километров на Купянском направлении.