Собеседник РИА «Новости» пояснил, что причиной возможного массового ухода солдат из части стало решение командования. По его словам, руководство бригады планирует перевести ремонтников в состав штурмовых подразделений. Именно это распоряжение, как утверждается, спровоцировало крайнее недовольство среди личного состава батальона и привело к риску крупного неподчинения.
Ранее Life.ru сообщал, что Армия России нанесла поражение украинскому полку, который предпринял попытку наступления в районе Купянска. Кроме того, последние дни ВС РФ добились продвижения на пять километров на Купянском направлении.