В Новосибирской области возбуждено 40 дел из-за нарушений на минувших выборах

В Новосибирской области на выборах зарегистрировано 159 сообщений о возможных нарушениях, возбуждено 40 дел об административных правонарушениях. По 9 фактам составлены протоколы по статьям 5.12 и 20.1 КоАП (нарушение правил агитации и мелкое хулиганство). По остальным случаям проводится проверка. Ранее сообщалось о 157 сообщениях о нарушениях, поступивших в полицию. Об этом пишет «Прецедент» со ссылкой на ГУ МВД России по НСО.