Молдова завершила процесс двустороннего скрининга — Бюро по евроинтеграции

КИШИНЕВ, 23 сен — Sputnik. Молдова завершила процесс двустороннего скрининга, проходивший в Брюсселе и Люксембурге с июля 2024 года, сообщила вице-премьер по вопросам европейской интеграции Кристина Герасимов.
Она уточнила, что в ходе процесса скрининга эксперты различных госучреждений проанализировали более 100 000 страниц национального законодательства и сравнили с законодательством Европейского союза.
«То, чего удалось добиться Республике Молдова всего за 15 месяцев, — это выдающийся результат», — заявила Герасимов, поблагодарив команду Бюро по евроинтеграции и сотрудников государственных учреждений за их работу.
По ее словам, последней главой, которая обсуждалась в рамках скрининга была глава 33 — Финансовые и бюджетные положения.
Этот этап знаменует собой переход от технических вопросов и реформ к принятию на себя обязанностей будущего государства-члена ЕС", — заявила Герасимов.
Путь Молдовы в ЕС.
В апреле этого года еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос в одном из интервью заявила, что в руководстве Евросоюза рассматривает возможность продвижения процесса вступления Молдовы отдельно от Украины, поскольку Венгрия выступает против присоединения последней к содружеству.
Вице-председатель Европарламента Николае Штефэнуцэ во время визита в Кишинев в конце июня также заявил, что Молдова и Украина не должны зависеть друг от друга в вопросе вступления в ЕС, хотя статус кандидата обе страны получили одновременно.
После прозвучавших заявлений Кишинев посетила тогдашний заместитель премьер-министра Украины по вопросам евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина. По итогам встречи Герасимов и Стефанишиной была проведена пресс-конференция, на которой молдавский вице-премьер подчеркнула, что Молдова и Украина «остаются едиными партнерами в обеспечении устойчивости и общего европейского будущего».
Позже глава украинского МИД Андрей Сибига по итогам встречи с главой МИД Румынии Оаной-Сильвией Цою заявил, что Украина и Молдова должны вместе открыть первые переговорные кластеры с ЕС.