«Черный пиар» переливается через край: Правительство Молдовы распространяет выдуманные сценарии ужаса открыто и официально, под маркой и на деньги PAS

Когда-то такие листовки назывались «чернухой» и издавалась подпольно.

Источник: Комсомольская правда

Когда-то такие листовки назывались «чернухой» и относились к разряду «черного пиара». Такая печатная продукция издавалась подпольно, без указания типографии и распространялась людьми, которые формально не были связаны с каким-то политическими партиями, участниками выборов.

Сегодня Партия действия и солидарности PAS президентки Майи Санду делает все это открыто. На улицах Кишинева раздают листовки, а в соцсетях распространяются баннеры следующего содержания:

Если Молдова потеряет европейское направление, то.

— Остановится присоединение к ЕС. Пророссийские силы приведут русскую администрацию в правительство, учреждения, полицию, СИБ и построят полицейский режим.

— Молдовой снова будут руководить преступные группировки.

— Поездки в Европу будут прекращены, границы свободного мира закроются. Находящиеся за границей граждане Молдовы не смогут вернуться домой.

— ЕС перестанет давать Молдове деньги. Все стройки в стране остановятся.

— Молдаване за границей не смогут голосовать.

— Молдову вернут в советское прошлое.

— Молодежь станет пушечным мясом в войнах России.

— Кандидаты Путина отдадут ему землю и детей.

Все это распространяется открыто и официально, под маркой и на деньги PAS.

Эти люди просто сошли с ума. Ведь кто-то в предвыборном штабе PAS придумывает, пишет, печатает и распространяет весь этот бред. Они там находятся в состоянии всеобщего умопомешательства и транслируют свое безумие на все общество. Эти люди опасны для окружающих.

Автор: Дмитрий Чубашенко.

