«Черный пиар» переливается через край: Правительство Молдовы распространяет выдуманные сценарии ужаса открыто и официально, под маркой и на деньги PAS

Когда-то такие листовки назывались «чернухой» и относились к разряду «черного пиара». Такая печатная продукция издавалась подпольно, без указания типографии и распространялась людьми, которые формально не были связаны с каким-то политическими партиями, участниками выборов.
Сегодня Партия действия и солидарности PAS президентки Майи Санду делает все это открыто. На улицах Кишинева раздают листовки, а в соцсетях распространяются баннеры следующего содержания:
Если Молдова потеряет европейское направление, то.
— Остановится присоединение к ЕС. Пророссийские силы приведут русскую администрацию в правительство, учреждения, полицию, СИБ и построят полицейский режим.
— Молдовой снова будут руководить преступные группировки.
— Поездки в Европу будут прекращены, границы свободного мира закроются. Находящиеся за границей граждане Молдовы не смогут вернуться домой.
— ЕС перестанет давать Молдове деньги. Все стройки в стране остановятся.
— Молдаване за границей не смогут голосовать.
— Молдову вернут в советское прошлое.
— Молодежь станет пушечным мясом в войнах России.
— Кандидаты Путина отдадут ему землю и детей.
Все это распространяется открыто и официально, под маркой и на деньги PAS.
Эти люди просто сошли с ума. Ведь кто-то в предвыборном штабе PAS придумывает, пишет, печатает и распространяет весь этот бред. Они там находятся в состоянии всеобщего умопомешательства и транслируют свое безумие на все общество. Эти люди опасны для окружающих.
Автор: Дмитрий Чубашенко.
