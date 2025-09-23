«Черный пиар» переливается через край: Правительство Молдовы распространяет выдуманные сценарии ужаса открыто и официально, под маркой и на деньги PAS

Эти люди просто сошли с ума. Ведь кто-то в предвыборном штабе PAS придумывает, пишет, печатает и распространяет весь этот бред. Они там находятся в состоянии всеобщего умопомешательства и транслируют свое безумие на все общество. Эти люди опасны для окружающих.