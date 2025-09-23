Российские военные начали бои за дачный поселок Ягодка под Константиновкой

Российские подразделения прорвались к дачному поселку Ягодное под Константиновкой в ДНР, сообщают военные Telegram-каналы.
По данным источников, военнослужащие РФ подошли к западной окраине дачного поселка.
Сообщается, что в настоящее время российские подразделения ведут бои с целью закрепления на данном участке.
В некоторых Telegram-каналах появилась также неподтвержденная пока информация о выходе бойцов РФ к восточной окраине Константиновки.
Ранее стало известно об уничтожении ряда укрепрайонов ВСУ под Константиновкой.