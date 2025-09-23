Стало известно имя нового прокурора Екатеринбурга

На заседании Екатеринбургской городской думы сегодня представили нового прокурора уральской столицы Игоря Корелова. Об этом сообщает корреспондент ЕАН с заседания думы.
До своего повышения Корелов работал прокурором Чкаловского района Екатеринбурга, а до этого возглавлял прокуратуру Октябрьского района города. До середины июля 2025 года прокурором Екатеринбурга являлась Светлана Кузнецова.
Она перешла на пост руководителя областного Центра подготовки прокурорских кадров при региональном надзорном ведомстве. Исполняющим обязанности прокурора Екатеринбурга был назначен Артем Варданян.
Светлана Кузнецова проработала на посту прокурора Екатеринбурга десять лет. До этого она была прокурором Дзержинского района Нижнего Тагила.
Максим Филиппович.