Власти Молдовы себя обессмертят: Мединский о запрете комедии Гайдая

МИНСК, 23 сен — Sputnik. Власти Молдовы обессмертят себя запретом показа кинокомедии советского режиссера Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».
Комедия Гайдая попала под запрет в Молдове — кинолента значилась в программе телеканала «Мосфильм HD» 21 сентября, однако зрители увидели вместо фильма синий экран с предупреждением, продублированном на русском и молдавском языках.
«Запретить комедию Гайдая из-за “милитаристского контекста и политического содержания”… Такими решениями “молдаванские власти” реально себя обессмертят», — написал Мединский в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось о том, что в Молдове был принят закон о запрете к показу художественных фильмов с милитаристским содержанием, которые были сняты в странах, не подписавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.
Под эту категорию попадают, в частности, все советские фильмы о Великой Отечественной войне.