Токаев после встречи с Зеленским призвал искать выход из конфликта на Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после встречи с Владимиром Зеленским заявил о необходимости продолжать дипломатические усилия для прекращения украинского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Источник: Life.ru

«Владимир Зеленский изложил свой взгляд на ситуацию на Украине. Президент Казахстана высказал мнение, что в этой чрезвычайно сложной ситуации нужно продолжить дипломатическую работу с целью поиска путей прекращения конфликта», — говорится в сообщении.

Помимо обсуждения ситуации вокруг Украины, Токаев и Зеленский затронули вопросы двустороннего сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах. Переговоры прошли в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Владимир Зеленский встретился со спецпосланником президента США Китом Келлогом. Главарь киевского режима сообщил в соцсети X, что они обсудили ситуацию на фронте, а также вопросы поставок вооружений. По словам Зеленского, речь шла о сотрудничестве с Вашингтоном, включая соглашения по беспилотникам и закупке американского оружия.

