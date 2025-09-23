Ранее на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Владимир Зеленский встретился со спецпосланником президента США Китом Келлогом. Главарь киевского режима сообщил в соцсети X, что они обсудили ситуацию на фронте, а также вопросы поставок вооружений. По словам Зеленского, речь шла о сотрудничестве с Вашингтоном, включая соглашения по беспилотникам и закупке американского оружия.