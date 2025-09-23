Лукашенко оценил вклад Саудовской Аравией в стабильность мира

Глава государства акцентировал внимание на том, что под руководством Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда Королевство успешно реализует масштабные преобразования, а также укрепляет экономический и научно-технический потенциал, вносит значительный вклад в обеспечение стабильности как мира в регионе, так и на планете.