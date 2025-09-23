Ричмонд
Лукашенко оценил вклад Саудовской Аравией в стабильность мира

Лукашенко поздравил короля, наследного принца, премьер-министра Саудовской Аравии с Национальным днем.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда, наследного принца, премьер-министра Мухаммеда бен Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда, а также жителей Королевства с Национальным днем, оценив вклад Саудовской Аравией в стабильность мира. Об этом информирует пресс-служба президента.

Глава государства акцентировал внимание на том, что под руководством Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда Королевство успешно реализует масштабные преобразования, а также укрепляет экономический и научно-технический потенциал, вносит значительный вклад в обеспечение стабильности как мира в регионе, так и на планете.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь с уважением относится к последовательной и взвешенной позиции Саудовской Аравии по вопросам международной повестки дня. Кроме того, белорусская сторона ценит конструктивный характер двусторонних отношений.

— Уверен, что благодаря совместным усилиям белорусско-саудовское взаимодействие будет и дальше расширяться во всех сферах на благо народов обеих стран, — заявил президент Беларуси.

Александр Лукашенко в поздравлении наследному принцу и премьер-министру заметил, что сотрудничество между Беларусью и Саудовской Аравией успешно развивается на принципах уважения и доверия.

Глава государства уверен, что у двух стран есть значительный потенциал двусторонних отношений, особенно в сферах инноваций, продовольственной безопасности, информационных технологий, а также совместной реализации проектов в третьих странах.

— Беларусь готова к активной и плодотворной работе по этим и другим направлениям взаимодействия, — отметил президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал закрытие Польшей границы недружественным шагом к КНР.

Кроме того, Лукашенко назвал Польшу конем-скакуном из-за закрытия границы с Беларусью.

Тем временем Лукашенко хочет обсудить с Китаем отношения с Россией и Украиной.

