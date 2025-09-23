«Все козырные карты у Путина»: На Украине отреагировали на заявление РФ по ДСНВ

Украинский политик Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил, что недавнее заявление президента РФ Владимира Путина о готовности России соблюдать ограничения Договора о СНВ стало неожиданностью для главы киевского режима. По его мнению, это заявление спутало карты Владимира Зеленского перед его планируемой встречей с американским лидером Дональдом Трампом.