Армия России взяла под огневой контроль трассу между двумя крупными хабами ВСУ

Ранее сообщалось, что несколько американских реактивных систем залпового огня HIMARS были размещены на границе Украины с Донецкой Народной Республикой. По данным силовых структур, установка РСЗО позволяла ВСУ наносить удары по территории ДНР, в частности из района населённого пункта Межевая на границе с Днепропетровской областью.