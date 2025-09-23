«Трасса между Северском и Красным Лиманом [находится] под нашим полным огневым контролем. Это два крупных хаба противника», — сказал он.
Контроль над трассой затрудняет переброску сил и техники украинскими войсками между этими двумя стратегическими точками. Сейчас вероятность использования дороги ВСУ для передвижения сил крайне низка.
Ранее сообщалось, что несколько американских реактивных систем залпового огня HIMARS были размещены на границе Украины с Донецкой Народной Республикой. По данным силовых структур, установка РСЗО позволяла ВСУ наносить удары по территории ДНР, в частности из района населённого пункта Межевая на границе с Днепропетровской областью.