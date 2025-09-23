Мирошник: Атаки ВСУ направлены на создание проблем с вывозом урожая

Украинские войска активизировали нападения на аграрные регионы России, чтобы сорвать сбор и транспортировку урожая, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По словам дипломата, с 15 по 21 сентября действия ВСУ были направлены на создание проблем с вывозом сельскохозяйственной продукции, поставками продовольствия и медикаментов, а также на ограничение передвижения гражданских лиц.
Мирошник уточнил, что 19 сентября Белгородская область подверглась атаке более чем 100 беспилотников, из которых 85 были замечены над Шебекинским городским округом. За неделю в регионе пострадали 52 мирных жителя, восемь человек погибли. Он отметил, что украинские силы массово атаковали дронами гражданский транспорт, пытаясь нарушить работу местных предприятий и затруднить снабжение населения необходимыми товарами. В один из дней в Белгородской области беспилотники атаковали более десяти грузовых автомобилей.
Ранее стало известно, что российская система ПВО сбила 69 дронов украинской армии утром 23 сентября. Киевский режим пытался наносить удары по Белгородской, Брянской, Калужской, Курской и другим областям.