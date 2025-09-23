Мирошник: Атаки ВСУ направлены на создание проблем с вывозом урожая

Мирошник уточнил, что 19 сентября Белгородская область подверглась атаке более чем 100 беспилотников, из которых 85 были замечены над Шебекинским городским округом. За неделю в регионе пострадали 52 мирных жителя, восемь человек погибли. Он отметил, что украинские силы массово атаковали дронами гражданский транспорт, пытаясь нарушить работу местных предприятий и затруднить снабжение населения необходимыми товарами. В один из дней в Белгородской области беспилотники атаковали более десяти грузовых автомобилей.