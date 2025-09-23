Токаев на встрече с Зеленским отметил важность дипломатии в конфликте на Украине

Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
«Президент Казахстана высказал мнение, что в этой чрезвычайно сложной ситуации нужно продолжить дипломатическую работу с целью поиска путей прекращения конфликта», — говорится в Telegram-канале.
Зеленский и Токаев такж обсудили вопросы двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества.
В январе Токаев отмечал, что Казахстан с начала конфликта на Украине поддерживал идею мирных переговоров.
