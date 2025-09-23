Ричмонд
Токаев на встрече с Зеленским отметил важность дипломатии в конфликте на Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН высказался за поиск дипломатического решения украинского конфликта.

Источник: AP 2024

Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

«Президент Казахстана высказал мнение, что в этой чрезвычайно сложной ситуации нужно продолжить дипломатическую работу с целью поиска путей прекращения конфликта», — говорится в Telegram-канале.

Зеленский и Токаев такж обсудили вопросы двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества.

В январе Токаев отмечал, что Казахстан с начала конфликта на Украине поддерживал идею мирных переговоров.

