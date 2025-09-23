Ричмонд
В Татарбунарах попали под удар сотрудники военной разведки Украины

По информации источников, в результате удара могли быть уничтожены также специалисты по надводным дронам.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на вторник в городе Татарбунары Одесской области могли быть уничтожены сотрудники военной разведки Украины, задействованные в подготовке морских диверсионных операций, сообщают военные Telegram-каналы.

По информации источников, минувшей ночью в Тарабунарах нанесен удар по пункту временной дислокации противника, действовавшему в здании гостиницы.

Сообщается, что в ПВД находились сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины, а также группа специалистов по обслуживанию безэкипажных катеров.

По предварительным данным, в результате удара уничтожена часть материальной базы по обслуживанию безэкипажных катеров.

Информации о потерях среди сотрудников военной разведки и специалистов по надводным дронам нет.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения пункта временной дислокации одной из бригад ВСУ в Волчанске Харьковской области.