Токаев встретился с Зеленским в США

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Переговоры прошли на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.
В ходе беседы президент Казахстана высказался за продолжение дипломатических усилий для урегулирования конфликта на Украине.
«Президент Казахстана высказал мнение, что в этой чрезвычайно сложной ситуации нужно продолжить дипломатическую работу с целью поиска путей прекращения конфликта», — сказано в сообщении пресс-службы.
Тем временем украинский лидер изложил свой взгляд на ситуацию на Украине. Кроме того, Зеленский и Токаев обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе гуманитарного.
Напомним, прибывший на Генассамблею ООН в Нью-Йорк глава киевского режима также встретился со спецпосланником президента США Китом Келлогом и директором Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой.