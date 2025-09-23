Помощник российского президента отреагировал на запрет фильма Гайдая в Молдавии

Помощник президента России Владимир Мединский иронично прокомментировал решение молдавских властей о запрете кинокомедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». В своем телеграм-канале Мединский назвал эту ситуацию особым случаем.
Стараюсь не обращать внимания на разного рода глупости, но запретить комедию Гайдая из-за милитаристского контекста и политического содержания — такими решениями молдаванские власти реально себя обессмертят, отметил помощник президента РФ.
Ранее агентство «Sputnik Молдова» сообщило о запрете советского фильма со ссылкой на законодательство об аудиовизуальных медиауслугах, запрещающее трансляцию материалов неевропейского производства.
Добавим, что культовая кинолента 1973 года, снятая по мотивам пьесы Михаила Булгакова, рассказывает о фантастических приключениях управдома Бунши и изобретателя машины времени.
Читайте также: В Молдавии запретили комедию Гайдая за «милитаризм».