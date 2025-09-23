Делегация Узбекистана участвует в III Межпарламентском форуме государств ЦА

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой участвует в III Межпарламентском форуме государств Центральной Азии, который проходит в столице Кыргызстана Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты.
Тема встречи — «Парламенты стран Центральной Азии: эффективные решения для всестороннего развития региона».
Речь идет об обеспечении устойчивого экономического роста, регулировании миграционных процессов и развитии цифровой среды путем укрепления межпарламентского сотрудничества государств ЦА.
В рамках форума приняли Бишкекскую декларацию.
Торага Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбек Тургунбек уулу отметил важность каждого озвученного на Межпарламентском форуме предложения и добавил, что мероприятие достигло своей цели.
«Мы обменялись мнениями о том, как мы можем совместными усилиями обеспечить стабильность в регионе и внести вклад в развитие пяти соседних стран. Каждый поднятый вопрос учтен и включен в Бишкекскую декларацию. Я убежден, что данная декларация позволит расширить диалог между парламентами государств Центральной Азии и станет главной дорожной картой для регионального единства», — сказал он.
Также запланировано проведение ряда двусторонних встреч Танзилы Нарбаевой с представителями высших законодательных органов для обсуждения актуальных вопросов регионального взаимодействия, парламентской дипломатии и поддержки совместных инициатив, добавили в пресс-службе.
Предыдущие форумы принимали Казахстан в 2023 и Узбекистан в 2024 году.