Белоусов и главком армии Никарагуа обсудили тему региональной безопасности

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл встречу с главнокомандующим армией Никарагуа Хулио Сесаром Авилесом Кастильо, сообщило оборонное ведомство России.
Участники переговоров обсудили сотрудничество по линии военных министерств двух стран и подняли тему региональной безопасности. Белоусов поздравил членов никарагуанской делегации с Днём независимости их государства и с 46-й годовщиной образования армии этой республики.
Кроме того, министр обороны РФ поблагодарил представителей латиноамериканского государства в участии в совместных стратегических учениях «Запад-2025».
«Российско-никарагуанское военное сотрудничество проверено временем. Оно основано на принципах доверия, дружбы, взаимного уважения и учёта интересов друг друга. В этом направлении проделана большая совместная работа», — подчеркнул он.
Авилес Кастильо, в свою очередь, поприветствовал Белоусова от лица руководства Никарагуа, её народа и вооруженных сил. Кроме того, генерал армии передал отдельно приветственные слова бойцам ВС РФ, участвующим в специальной военной операции.
Напомним, в декабре 2025 года спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортега рассказал, что российский и никарагуанский лидеры постоянно поддерживают деловые контакты. Главы государств общаются по телефону и обмениваются письмами.