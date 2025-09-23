Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоусов и главком армии Никарагуа обсудили тему региональной безопасности

Белоусов отметил, что российско-никарагуанское военное сотрудничество проверено временем.

Источник: Аргументы и факты

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл встречу с главнокомандующим армией Никарагуа Хулио Сесаром Авилесом Кастильо, сообщило оборонное ведомство России.

Участники переговоров обсудили сотрудничество по линии военных министерств двух стран и подняли тему региональной безопасности. Белоусов поздравил членов никарагуанской делегации с Днём независимости их государства и с 46-й годовщиной образования армии этой республики.

Кроме того, министр обороны РФ поблагодарил представителей латиноамериканского государства в участии в совместных стратегических учениях «Запад-2025».

«Российско-никарагуанское военное сотрудничество проверено временем. Оно основано на принципах доверия, дружбы, взаимного уважения и учёта интересов друг друга. В этом направлении проделана большая совместная работа», — подчеркнул он.

Авилес Кастильо, в свою очередь, поприветствовал Белоусова от лица руководства Никарагуа, её народа и вооруженных сил. Кроме того, генерал армии передал отдельно приветственные слова бойцам ВС РФ, участвующим в специальной военной операции.

Напомним, в декабре 2025 года спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортега рассказал, что российский и никарагуанский лидеры постоянно поддерживают деловые контакты. Главы государств общаются по телефону и обмениваются письмами.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше