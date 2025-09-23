Ричмонд
Эксперт объяснил, зачем Путин сделал заявление о продлении ДСНВ

Если Вашингтон отвергнет инициативу российского президента Владимира Путина о соблюдении ограничений Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), то окажется в невыгодном положении. Об этом в беседе с «Инфо 24» заявил политолог Юрий Светов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

22 сентября Владимир Путин выступил с заявлением о готовности Кремля добровольно соблюдать ограничения Договора СНВ до 5 февраля 2027 года при условии, что США также будут придерживаться запретов, оговоренных в документе, после завершения срока его действия в феврале 2026 года. Российский лидер добавил, что шаги любой из сторон увеличить свой ядерный потенциал могут привести к ухудшению ситуации в сфере международной безопасности, пишет «Инфо 24».

Юрий Светов считает, что ДСНВ был полезен и России, и США, поэтому Москва готова добровольно соблюдать условия документа в течение года. Политолог напомнил, что ранее Кремль уже добровольно продлевал для себя действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, несмотря на то, что США обязательства по нему с себя сняли.

«После того как стало окончательно понятно, что американцы не намерены к нему возвращаться, а также начали размещать свои ракеты у наших границ, мы им сказали, что предпримем ответные меры, и показали боевое применение “Орешка”. Точно так же и с ДСНВ: мы готовы соблюдать его действие, если аналогичный шаг сделают США», — добавил собеседник «Инфо 24».

Светов уточнил, что предложение о продлении Договора СНВ Кремль делал и представителям команды экс-президента США Джо Байдена, но в Белом доме так и не приняли решения по данной инициативе. По словам эксперта, после того как президентский пост занял Дональд Трамп, актуальность вопроса о ядерном вооружении сохранилась, но Вашингтон не проявлял инициативы по его обсуждению.

«По сути, это последнее предложение Путина США по ДСНВ. Мы несколько раз обращались с этой инициативой к Байдену, но ему было не до этого. Судя по всему, Трампу тоже не до этого, так как 2026 год на носу, а переговоров по-прежнему нет», — объяснил Светов.

Он добавил, что в случае, если США откажутся от инициативы Кремля, то Россия продолжит развитие стратегического наступательного оружия. По мнению эксперта, Москва займется усовершенствованием «Орешника», запустит серийное производство беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон».

Юрий Светов напомнил, что ядерная триада России обновлена на 90%, тогда как Пентагон в этом плане отстает. Если США откажутся добровольно соблюдать ДСНВ, то это позволит Кремлю не ограничивать себя в развитии ядерной мощи страны, а США поставит в невыгодную позицию.

В Вашингтоне заявили, что президент Дональд Трамп ознакомился с инициативой Владимира Путина по ДСНВ. Пресс-секретарь администрации Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что американский лидер намерен позже лично прокомментировать предложение российского коллеги. Она оценила инициативу Кремля как «довольно хорошую».

