Токаев рассказал, как решить конфликт между Россией и Украиной

22 сентября заместитель председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности парламента (мажилиса) Казахстана, депутат Айдос Сарым заявил, что Казахстан может стать посредником в решении конфликта между Россией и Украиной. По его словам, если потребность в переговорах появится, то Астана готова стать площадкой для них.