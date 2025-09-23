Ричмонд
Токаев рассказал, как решить конфликт между Россией и Украиной

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о необходимости дипломатического решения украинского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера в телеграм-канале.

Источник: AP 2024

Переговоры лидеров состоялись на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Согласно официальному заявлению, Зеленский изложил свою позицию по ситуации на Украине, а Токаев подчеркнул важность продолжения дипломатической работы для поиска путей прекращения боевых действий. Лидеры также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале отметил: «Сейчас ключевая задача — достижение справедливого и длительного мира с надежными гарантиями безопасности». По его словам, отдельной темой разговора стали вопросы торгово-экономического сотрудничества и заинтересованность казахских компаний в восстановлении Украины.

22 сентября заместитель председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности парламента (мажилиса) Казахстана, депутат Айдос Сарым заявил, что Казахстан может стать посредником в решении конфликта между Россией и Украиной. По его словам, если потребность в переговорах появится, то Астана готова стать площадкой для них.

При этом Казахстан не обрывает отношений с Россией. По словам президента, страна готова всесторонне сотрудничать с Россией и выступает против санкций. Несмотря на это, Казахстан не хочет участвовать в параллельном импорте в Россию.

