Токаев рассказал, как решить конфликт между Россией и Украиной

Переговоры лидеров состоялись на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Согласно официальному заявлению, Зеленский изложил свою позицию по ситуации на Украине, а Токаев подчеркнул важность продолжения дипломатической работы для поиска путей прекращения боевых действий. Лидеры также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале отметил: «Сейчас ключевая задача — достижение справедливого и длительного мира с надежными гарантиями безопасности». По его словам, отдельной темой разговора стали вопросы торгово-экономического сотрудничества и заинтересованность казахских компаний в восстановлении Украины.
22 сентября заместитель председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности парламента (мажилиса) Казахстана, депутат Айдос Сарым заявил, что Казахстан может стать посредником в решении конфликта между Россией и Украиной. По его словам, если потребность в переговорах появится, то Астана готова стать площадкой для них.
При этом Казахстан не обрывает отношений с Россией. По словам президента, страна готова всесторонне сотрудничать с Россией и выступает против санкций. Несмотря на это, Казахстан не хочет участвовать в параллельном импорте в Россию.