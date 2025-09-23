Экс-премьер Молдавии обвинил власти в популизме

«Нам нужно управление на основе знаний и опыта, а не лозунгов. В 2001—2008 годах мы вывели страну из кризиса 1990-х и обеспечили рост. ВВП Молдавии вырос в пять раз, мы дали людям работу и уверенность в будущем. Этот опыт мы готовы повторить — и доказать, что профессионалы способны вернуть Молдавии развитие и стабильность», — отметил политик.