Глава Краснодара переуступил мандат исполнительному секретарю отделения «ЕР»

Глава Краснодара Евгений Наумов, возглавлявший партийный список «Единой России» на прошедших выборах депутатов Гордумы краевой столицы, отказался от мандата.

Источник: Коммерсантъ

Решением избиркома мандат перешел депутату Гордумы 7-го созыва, исполнительному секретарю отделения «ЕР» в Краснодаре Роману Баранову, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе регионального отделения партии.

Исполнительным секретарем Краснодарского местного отделения «Единой России» Роман Баранов стал в октябре 2024 года. В рамках политсовета его представил Евгений Наумов.

Членом партии господин Баранов является с 2006 года. Кроме того, он руководил городским отделением «Молодой гвардии “ЕР”». Возглавлял штаб общественной поддержки партии по работе с молодежью, руководил Советом молодых депутатов при Гордуме. С 2020-го является депутатом городской думы.

В деловой сфере Роман Баранов выступает бенефициаром ООО «СтройКрафт», занимающегося строительством жилых и нежилых зданий. Выручка компании в 2024 году составила 337 тыс. руб.

