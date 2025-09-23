Виталий Хоценко принял участника программы «Время героев» с докладом о стажировке в омском правительстве

На протяжении двух месяцев офицер знакомился с нюансами работы более чем двух десятков органов исполнительной власти, еще три министерства распахнут перед ним двери в дальнейшем.
Виталий Хоценко ознакомился с презентацией, подготовленной Кириллом Лесковым, частью которой стали выводы и предложения офицера по их дальнейшей работе. Фактически он считается прошедшим стажировку. Теперь Виталию Хоценко как наставнику героя предстоит наметить пути дальнейшей совместной работы.
«Благодарен за возможность взглянуть на регион с другой стороны. Стажировки позволили познакомиться с коллективами министерств, руководителями предприятий, понять, насколько масшабна их работа. Для себя я бы хотел развиваться в сфере образования, науки и работы с молодежью, ведь именно они закладывают основу для промышленности, экономики, здравоохранения и сельского хозяйства», — поведал Кирилл Лесков главе региона и своему наставнику в одном лице.
Стоит напомнить, что инициатива по запуску кадровой программы «Время героев» принадлежит главе государства Владимиру Путину. Она рассчитана на участников и ветеранов специальной военной операции, которым предоставляется шанс направить выработанные лидерские качества на гражданскую сферу. В результате должен быть сформирован соответствующий кадровый резерв.
Примечательно, что подполковник Кирилл Лесков, награжденный двумя орденами Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, не оставил службу в Вооруженных силах РФ, помимо стажировки, он осваивает образовательный модуль программы на базе мастерской управления «Сенеж» при РАНХиГС.