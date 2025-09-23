«Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдавии даже в случае, если развитие ситуации сразу после выборов не потребует внешнего вмешательства», — говорится в публикации.
Там отметили, что ввести войска предполагается «несколько позже». В СВР добавили, что для создания предлога предусматривается «организация вооруженных провокаций против Приднестровья».
Новость дополняется
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше