В СВР сообщили о подготовке Европы к оккупации Молдавии

Европа готовится оккупировать Молдавию. Об этом 23 сентября сообщила Служба внешней разведки России.

Источник: Reuters

«Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдавии даже в случае, если развитие ситуации сразу после выборов не потребует внешнего вмешательства», — говорится в публикации.

По данным ведомства, страны-члены Евросоюза (ЕС) полны решимости «удержать Молдавию в русле своей русофобской политики любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны».

Там отметили, что ввести войска предполагается «несколько позже». В СВР добавили, что для создания предлога предусматривается «организация вооруженных провокаций против Приднестровья».

Новость дополняется

