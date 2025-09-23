Пенсионеров в Челябинской области ожидают доплаты к 1 октября

С 1 октября прибавка ждёт военных пенсионеров, бывших сотрудников силовых структур, а также тех, кому исполнится 80 лет. Пенсии силовиков вырастут на 7,6% вслед за увеличением окладов по званиям и должностям. Например, если пенсия составляла 25 тысяч рублей, после индексации она увеличится почти на 2 тысячи.