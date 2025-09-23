Пенсионеров в Челябинской области ожидают доплаты к 1 октября

Выплаты в 800 рублей получат более 845 тысяч жителей области. На это в бюджете предусмотрено 676,2 миллиона рублей. Большинство жителей уже получили деньги, ещё до 15 августа. После 1 октября выплаты придут тем, кто вышел на пенсию в августе и сентябре.
С 1 октября прибавка ждёт военных пенсионеров, бывших сотрудников силовых структур, а также тех, кому исполнится 80 лет. Пенсии силовиков вырастут на 7,6% вслед за увеличением окладов по званиям и должностям. Например, если пенсия составляла 25 тысяч рублей, после индексации она увеличится почти на 2 тысячи.
Выплаты для 80-летних пенсионеров также будут увеличены автоматически — фиксированная часть пенсии удвоится.
Кроме того, в октябре право на перерасчёт получат неработающие пенсионеры, а также те, кто имеет иждивенцев. В этом случае сумма доплаты зависит от количества членов семьи, находящихся на обеспечении.
Заявления подавать не нужно, все изменения и начисления произойдут в автоматическом порядке.