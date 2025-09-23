Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионеров в Челябинской области ожидают доплаты к 1 октября

Ко Дню пожилого человека все пенсионеры Челябинской области получат единовременные выплаты в размере 800 рублей. Деньги перечислят автоматически вместе с пенсией — на почту или банковскую карту. Кроме того, с октября в регионе вырастут военные пенсии, а также выплаты для 80-летних пенсионеров и тех, кто завершил трудовую деятельность.

Источник: Pchela.News

Выплаты в 800 рублей получат более 845 тысяч жителей области. На это в бюджете предусмотрено 676,2 миллиона рублей. Большинство жителей уже получили деньги, ещё до 15 августа. После 1 октября выплаты придут тем, кто вышел на пенсию в августе и сентябре.

С 1 октября прибавка ждёт военных пенсионеров, бывших сотрудников силовых структур, а также тех, кому исполнится 80 лет. Пенсии силовиков вырастут на 7,6% вслед за увеличением окладов по званиям и должностям. Например, если пенсия составляла 25 тысяч рублей, после индексации она увеличится почти на 2 тысячи.

Выплаты для 80-летних пенсионеров также будут увеличены автоматически — фиксированная часть пенсии удвоится.

Кроме того, в октябре право на перерасчёт получат неработающие пенсионеры, а также те, кто имеет иждивенцев. В этом случае сумма доплаты зависит от количества членов семьи, находящихся на обеспечении.

Заявления подавать не нужно, все изменения и начисления произойдут в автоматическом порядке.