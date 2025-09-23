Ричмонд
СВР рассказала о «десанте» НАТО в Одесской области для устрашения Молдавии

СВР: в Одессу прибыла группа кадровых военных из Франции и Британии.

Источник: TOMS KALNINS/EPA/TASS

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Власти Евросоюза планируют ввод натовских войск в Молдавию и уже готовят десант для устрашения Приднестровья, заявила Служба внешней разведки России.

«По поступающей в СВР информации, брюссельские евробюрократы полны решимости удержать Молдавию в русле своей русофобской политики. Делать это планируется любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны», — говорится в релизе.

По данным разведки, натовские подразделения уже концентрируются в Румынии близ молдавской границы, а в Одессу уже прибыла первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании.

В СВР отметили, что сценарий десанта в Молдавию не раз отрабатывался на учениях альянса в Румынии. Применить его планируется после выборов в молдавский парламент, которые назначены на 28 сентября. Предлогом могут стать массовые протесты на фоне грубых фальсификаций итогов голосования, которые готовят Брюссель и Кишинев. В таком случае по запросу президента Майи Санду в республику введут войска европейских государств.

Если такое вмешательство не потребуется, то войска могут ввести позже. Чтобы создать предлог для этого, предусматривается организация вооруженных провокаций против Приднестровья и размещенных там российских сил в преддверии выборов в Верховный совет ПМР 30 ноября, заключили в СВР.

В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом «борьбы с избирательной коррупцией». Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.

В стране закрыли многие неугодные Кишиневу СМИ, среди них «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Лента.ру», сайт и Telegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни Telegram-каналов.

