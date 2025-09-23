В ЕС объяснили, зачем создают группу доноров для Палестины

Глава ЕК добавила, что страны-доноры обеспечат жизнеспособность палестинского государства с экономической точки зрения. Она уточнила, что с начала военных действий в секторе Газа Евросоюз перечислил Палестинской национальной администрации 1,6 млрд евро. По словам фон дер Ляйен, этой суммы недостаточно.
Глава Еврокомиссии считает, что европейцы должны оказать содействие в восстановлении сектора Газа. Урсула фон дер Ляйен призвала всех желающих присоединиться к инициативе Евросоюза, чтобы заново отстроить разрушенную Газу и помочь развитию экономики Палестины.
Международная конференция высокого уровня по урегулированию палестинского конфликта состоялась в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН. Суверенитет Палестины признали Франция, Бельгия, Португалия, Великобритания, Канада и Австралия. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государство Палестина образовано не будет.