В ЕС объяснили, зачем создают группу доноров для Палестины

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила о создании группы доноров для Палестины, куда включат страны, которые будут оказывать финансовую поддержку государству.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Поскольку на карту поставлено само выживание палестинской администрации, мы все должны сделать больше. Именно поэтому мы создадим группу доноров для Палестины», — цитирует слова фон дер Ляйен на международной конференции в Нью-Йорке, посвященной палестинскому вопросу, «Интерфакс».

Глава ЕК добавила, что страны-доноры обеспечат жизнеспособность палестинского государства с экономической точки зрения. Она уточнила, что с начала военных действий в секторе Газа Евросоюз перечислил Палестинской национальной администрации 1,6 млрд евро. По словам фон дер Ляйен, этой суммы недостаточно.

Глава Еврокомиссии считает, что европейцы должны оказать содействие в восстановлении сектора Газа. Урсула фон дер Ляйен призвала всех желающих присоединиться к инициативе Евросоюза, чтобы заново отстроить разрушенную Газу и помочь развитию экономики Палестины.

Международная конференция высокого уровня по урегулированию палестинского конфликта состоялась в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН. Суверенитет Палестины признали Франция, Бельгия, Португалия, Великобритания, Канада и Австралия. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государство Палестина образовано не будет.

