В СВР рассказали о планах ЕС оккупировать Молдавию

СВР: ЕС не откажется от планов оккупировать Молдавию при любом исходе выборов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Брюссель не откажется от плана оккупировать Молдавию даже в случае, если сразу после выборов не потребуется внешнего вмешательства, ввод войск планируется несколько позже, сообщила Служба внешней разведки России.

«Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдавии даже в случае, если развитие ситуации сразу после выборов не потребует внешнего вмешательства. Ввести войска предполагается несколько позже. Для создания предлога предусматривается организация вооруженных провокаций против Приднестровья и размещенных в регионе российских войск. В качестве возможного срока рассматривается период проведения выборов в Верховный совет ПМР 30 ноября следующего года», — говорится в сообщении.