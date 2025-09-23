МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Брюссель не откажется от плана оккупировать Молдавию даже в случае, если сразу после выборов не потребуется внешнего вмешательства, ввод войск планируется несколько позже, сообщила Служба внешней разведки России.
«Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдавии даже в случае, если развитие ситуации сразу после выборов не потребует внешнего вмешательства. Ввести войска предполагается несколько позже. Для создания предлога предусматривается организация вооруженных провокаций против Приднестровья и размещенных в регионе российских войск. В качестве возможного срока рассматривается период проведения выборов в Верховный совет ПМР 30 ноября следующего года», — говорится в сообщении.