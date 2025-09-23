Ричмонд
Бывший министр обороны Шалару пугает тем, что в Молдову прилетят 50 тысяч российских солдат: «Фактов у меня нет, это все не точно, но всякое может быть»

Бывший ветеринар, экс-министр обороны, борец с танками-памятниками заявил о том, что РФ хочет превратить Молдову в военную базу.

Источник: Комсомольская правда

Бывший ветеринар, экс-министр обороны, борец с танками-памятниками Анатолий Шалару заявил о том, что РФ хочет превратить Молдову в военную базу, сюда прилетят 50 тысяч российских солдат.

Шалару описал и способ, которым российские солдаты попадут в Молдову. Сначала Россия гибридно уберет фильтры СИБ в аэропорту Кишинева (вы знали, что такие фильтры есть? А они есть). И сразу после этого русские солдаты коммерческими рейсами начнут массово прибывать в аэропорт под видом туристов.

Позвонили самому Анатолию Шалару, чтобы все узнать из первых уст.

— Вы сказали, что в Молдову, в случае победы пророссийских сил на выборах, прибудут 50 тысяч российских солдат…

— Я не сказал, что прибудут, я сказал, что могут прибыть.

— Откуда у вас такая информация?

— Я смотрю, что делает Россия последние 3,5 года, а это логическое продолжение того, что делает Россия в бывших советских республиках.

— То есть, достоверных фактов у вас нет?

— Этого не было, пока Россия не напала на Украину! Да, фактов у меня нет и это все не точно, но всякое же может быть?

