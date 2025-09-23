МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Для ввода войск НАТО в Молдавию планируется совершить провокацию против российских войск в Приднестровье, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
«Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдавии даже в случае, если развитие ситуации сразу после выборов не потребует внешнего вмешательства. Ввести войска предполагается несколько позже. Для создания предлога предусматривается организация вооруженных провокаций против Приднестровья и размещенных в регионе российских войск», — говорится в заявлении.
