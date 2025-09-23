Выйдет ли Казахстан из ЕАЭС

«Мы находимся в интеграционном пространстве — его плюсы очевидны. За последние 10 лет у нас увеличился товарооборот со странами ЕАЭС. Наблюдается очень большая динамика — порядка 20 млрд тенге в этом году. Для нас это очень большой рынок сбыта. Мы взаимодополняем друг друга по ряду позиций», — заявил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.