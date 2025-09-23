Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выйдет ли Казахстан из ЕАЭС

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 23 сентября 2025 года на брифинге в правительстве прокомментировал выгоды участия Казахстана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: primeminister.kz

По его мнению, участие дает Казахстану ряд преимуществ.

«Мы находимся в интеграционном пространстве — его плюсы очевидны. За последние 10 лет у нас увеличился товарооборот со странами ЕАЭС. Наблюдается очень большая динамика — порядка 20 млрд тенге в этом году. Для нас это очень большой рынок сбыта. Мы взаимодополняем друг друга по ряду позиций», — заявил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

Поэтому, по его словам, вопрос о выходе из ЕАЭС не стоит.

«У каждой страны есть свои отрасли, свои механизмы. Но самое главное — мы все участники мировой экономики. Наша задача — увеличивать потенциал и мощность экспорта», — добавил министр.

Ранее мы писали, что Казахстан — один из лидеров ЕАЭС по уровню зарплат.