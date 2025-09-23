Ричмонд
«Организовывайте, напрягайте, продавайте». Лукашенко напомнил премьер-министру о вопросе номер один

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко акцентирует внимание на сокращении в промышленном секторе. Об этом он заявил, принимая с докладом премьер-министра Александра Турчина, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

Лукашенко поручил сформировать в Нацбанке группу, которая будет анализировать ситуацию в экономике.

«Перед разговором с вами запросил информацию о “косяках” правительства. ВВП — 101,6 (темп роста. — Прим. БЕЛТА), но проседают главные отрасли. И меня что удивляет: я вам поручил заняться непосредственно промышленностью. Ладно по сельскому хозяйству — вы, возможно, превзойдете год. Урожайность выше и так далее. По 9 месяцам посчитаем — посмотрим. Но, тем не менее, у нас отставание и по сельскому хозяйству. Пусть там доля процента. Но отставание и по промышленности. Промышленность — ваш вопрос. Вопрос номер один. Организовывайте, напрягайте, продавайте. Поэтому что экспорт у нас, что больше всего напрягает, просел на 2,5%», — сказал глава государства.

Александр Турчин уточнил, что снижение экспорта касается товаров, но вместе с услугами темп роста экспорта в текущем году составляет 101,2%.

«Но и товары надо подтягивать. Потому что товары — это люди. Это трудовые коллективы, заработная плата», — заметил Президент.

