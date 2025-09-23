«Организовывайте, напрягайте, продавайте». Лукашенко напомнил премьер-министру о вопросе номер один

«Перед разговором с вами запросил информацию о “косяках” правительства. ВВП — 101,6 (темп роста. — Прим. БЕЛТА), но проседают главные отрасли. И меня что удивляет: я вам поручил заняться непосредственно промышленностью. Ладно по сельскому хозяйству — вы, возможно, превзойдете год. Урожайность выше и так далее. По 9 месяцам посчитаем — посмотрим. Но, тем не менее, у нас отставание и по сельскому хозяйству. Пусть там доля процента. Но отставание и по промышленности. Промышленность — ваш вопрос. Вопрос номер один. Организовывайте, напрягайте, продавайте. Поэтому что экспорт у нас, что больше всего напрягает, просел на 2,5%», — сказал глава государства.