Лукашенко принимает с докладом премьер-министра Турчина 23 сентября

Лукашенко заслушает доклад премьер-министра Беларуси 23 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 сентября, во вторник, принимает с докладом премьер-министра Александра Турчина. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«Первый примет с докладом премьер-министра», — сказано в сообщении.

В телеграм-канале отметили, что темами встречи главы государства с премьер-министром заявлены итоги экономики за восемь месяцев, а также состояние отдельных отраслей.

«Александр Генрихович уже во Дворце», — уточнили в телеграм-канале.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко оценил вклад Саудовской Аравией в стабильность мира.

Тем временем штормовое предупреждение из-за заморозков в Беларуси объявлено на 25 сентября.

А еще Нацбанк разрешил белорусским банкам выдавать электронные чеки при обмене валюты.

