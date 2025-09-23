Лукашенко принимает с докладом премьер-министра Турчина 23 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 сентября, во вторник, принимает с докладом премьер-министра Александра Турчина. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
«Первый примет с докладом премьер-министра», — сказано в сообщении.
В телеграм-канале отметили, что темами встречи главы государства с премьер-министром заявлены итоги экономики за восемь месяцев, а также состояние отдельных отраслей.
«Александр Генрихович уже во Дворце», — уточнили в телеграм-канале.
