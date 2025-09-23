Ричмонд
Председателем Заксобрания Челябинской области вновь станет Олег Гербер

Председателем Заксобрания Челябинской области вновь станет Олег Гербер, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Pchela.News

Соответствующее решение принято на заседании президиума регионального политсовета «Единой России».

Напомним, 16 сентября избирком признал выборы депутатов ЗСО по единому избирательному округу и по 30 одномандатным округам состоявшимися и действительными.

По единому избирательному округу мандаты распределились следующим образом: «ЕР» — 20 мандатов, Партия пенсионеров — 1, «Новые люди» — 2, ЛДПР — 2, КПРФ — 1, «Справедивая Россия» — 4 мандата. По одномандатным избирательным округам: «ЕР» — 28 мандатов, «СР» — 2 мандата.

Кандидатуру Гербера должны утвердить большинством голосов депутатов на первом заседании.

Кроме того, сегодня избран руководитель фракции «Единой России» в Законодательном Собрании Челябинской области восьмого созыва. Им станет Денис Моисеев.

Также утверждена кандидатура для последующего наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ, представителя от Законодательного Собрания Челябинской области.

Олег Гербер предложил кандидатуру действующего сенатора Олега Цепкина. В ходе открытого голосования кандидатура была принята единогласно. Окончательное решение о его назначении будет принято после голосования депутатов нового созыва.

