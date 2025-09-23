Аллу Кушнареву назначили и.о. главы минприроды Ростовской области

Обязанности министра природных ресурсов и экологии Ростовской области теперь исполняет Алла Кушнарева. Соответствующую информацию указали на сайте донского правительства. Назначение также подтвердили непосредственно в минприроды региона.
Предварительно, управленец приступила к исполнению новых обязанностей с 20 сентября.
Напомним, до этого пост министра природных ресурсов Дона с 2017 года занимал Михаил Фишкин. Увольнение чиновника согласовал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в день своей инаугурации, 19 сентября.