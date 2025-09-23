Ричмонд
Глава Екатеринбурга поздравил ветерана Михаила Числова со 101-летием

Михаил Васильевич участвовал в битве на Курской дуге и освобождал от немецко-фашистских захватчиков Белоруссию, Минск и Варшаву.

Алексей Орлов 23 сентября поздравил со 101-м днем с рождения ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина Екатеринбурга Михаила Васильевича Числова, который героически сражался за освобождение Киева, Минска, Варшавы, освобождал от немецко-фашистских захватчиков Белоруссию, участвовал в форсировании Днепра и битве на Курской дуге.

«Мы гордимся тем, что в нашем городе живут такие люди, как Михаил Васильевич Числов, которые внесли неоценимый вклад в защиту Родины», — написал градоначальник в соцсетях, пожелав имениннику крепкого здоровья и бодрости духа.