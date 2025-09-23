Ричмонд
Фотофакт: силы спецопераций усиливают госграницу Беларуси

Подразделения ССО тесно взаимодействуют с представителями местной власти, пограничниками и милицией.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 сен — Sputnik. Военнослужащие сил специальных операций продолжают выполнять задачи, направленные на усиление участков госграницы Беларуси, сообщили в министерстве обороны страны во вторник.

«Цель — обеспечение безопасности граждан Беларуси, пресечение нарушения госграницы, исключение каналов поставки оружия и боеприпасов», — поясняется в сообщении в Telegram-канале МО.

Уточняется, что под охраной сил спецопераций — важные объекты, в том числе дороги и путепроводы.

Также в Минобороны подчеркнули, что при выполнении задач подразделения ССО тесно взаимодействуют с местными властями, пограничниками и сотрудниками министерства внутренних дел.