Фотофакт: силы спецопераций усиливают госграницу Беларуси

МИНСК, 23 сен — Sputnik. Военнослужащие сил специальных операций продолжают выполнять задачи, направленные на усиление участков госграницы Беларуси, сообщили в министерстве обороны страны во вторник.
«Цель — обеспечение безопасности граждан Беларуси, пресечение нарушения госграницы, исключение каналов поставки оружия и боеприпасов», — поясняется в сообщении в Telegram-канале МО.
Уточняется, что под охраной сил спецопераций — важные объекты, в том числе дороги и путепроводы.
Также в Минобороны подчеркнули, что при выполнении задач подразделения ССО тесно взаимодействуют с местными властями, пограничниками и сотрудниками министерства внутренних дел.