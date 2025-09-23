Лукашенко сказал премьер-министру Турчину про вопрос номер один в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи во Дворце Независимости сказал премьер-министру Александру Турчину про вопрос номер один в Беларуси, передает БелТА.
— Перед разговором с вами запросил информацию о «косяках» правительства. ВВП — 101,6% (речь идет про темп рост. — Ред.), но проседают главные отрасли. И меня что удивляет: я вам поручил заняться непосредственно промышленностью. Ладно по сельскому хозяйству — вы, возможно, превзойдете год, — обратил внимание глава государства.
Александр Лукашенко отметил: урожайность выше и так далее, добавив, что по девяти месяцам 2025 года посмотрят и посчитают. Вместе с тем президент Беларуси заявил про отставание и по сельскому хозяйству.
— Пусть там доля процента. Но отставание и по промышленности. Промышленность — ваш вопрос. Вопрос номер один. Организовывайте, напрягайте, продавайте. Поэтому что экспорт у нас, что больше всего напрягает, просел на 2,5%, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Премьер-министр пояснил, что снижение экспорта касается товаров. Однако вместе с услугами темп роста экспорта в 2025 году составляет 101,2%. Президент Беларуси отметил, что необходимо подтягивать и товары.
— Потому что товары — это люди. Это трудовые коллективы, заработная плата, — заметил глава государства.
