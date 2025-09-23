Ричмонд
Эстония готова стать площадкой для размещения носителей ядерного оружия

Эстонский глава Минобороны Ханно Певкур призвал союзников по НАТО разместить на военной базе страны истребители с ядерными боеголовками. Поводом для такого заявления стали сообщения о якобы нарушении российскими самолетами МиГ-31 воздушного пространства Эстонии, пишет «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

О том, что Эстония готова стать площадкой для носителей ядерного оружия, Певкур рассказал в интервью британской газете The Telegraph. Журналист поинтересовался у министра, могут ли власти страны разрешить дислокацию на своей территории истребителей F-35A ВВС Великобритании, которые сертифицированы для применения тактического ядерного оружия.

«Я всегда открыт. Двери всегда открыты для союзников», — приводит слова министра обороны Эстонии «Лента.ру».

Ранее глава британского правительства Кир Стармер раскрыл план Минобороны своей страны по приобретению 12 новых самолетов F-35A и участии в воздушной ядерной миссии Североатлантического альянса. В Лондоне уточнили, что эта покупка станет важным шагом усиления ядерного потенциала Соединенного Королевства.

22 сентября представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал претензию эстонских властей о якобы нарушении воздушной границы страны российскими истребителями. Он заявил, что жалоба Эстонии бездоказательна, и отметил, что подобные обвинения со стороны стран Балтии — не новая линия их внешней политики.

