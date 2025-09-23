Эстония готова стать площадкой для размещения носителей ядерного оружия

О том, что Эстония готова стать площадкой для носителей ядерного оружия, Певкур рассказал в интервью британской газете The Telegraph. Журналист поинтересовался у министра, могут ли власти страны разрешить дислокацию на своей территории истребителей F-35A ВВС Великобритании, которые сертифицированы для применения тактического ядерного оружия.